Süleyman Atcıoğlu 4 yıldır Oğuzlar’da İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini bıraktı. Atçıoğlu bu kapsamda Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Cebeci ilçeye hizmetleri için Atçıoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti. Ayrıca bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diledi.

Atçıoğlu için Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından da veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Serkan Tokur, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Murat Ceylan, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve mesai arkadaşlarının katılımı ile düzenlenen veda yemeğinde Atçıoğlu’na plaket ve hediyeler verdi.

Muhabir: Haber Merkezi