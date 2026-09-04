Çorum Türk Ocağı, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla yeni bir burs programını hayata geçiriyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Hitit Üniversitesi’nde öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek.

Çorum Türk Ocağı tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın yalnızca maddi bir destek olarak değil, gençlerin ve Türkiye’nin geleceğine yönelik bir yatırım olarak değerlendirildiği belirtildi. Burs programı kapsamında öğrencilere Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Burs başvurularında başarı ve maddi ihtiyaç kriterleri esas alınacak. Başvuracak öğrencilerde aranan şartlar arasında Hitit Üniversitesi öğrencisi olmak, en az dört yıllık örgün öğretime kayıtlı bulunmak, derslerinde başarılı olmak ve maddi desteğe ihtiyaç duymak bulunuyor.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için fakülte giriş puanı sıralamasında önde bulunma şartı aranırken, ara sınıf öğrencilerinin ise 100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden 2,75 not ortalamasına sahip olması gerekiyor.

BURS BAŞVURULARI 5 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Çorum Türk Ocağı’nın açıklamasına göre burs başvuruları 5 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin sunduğu belgeler Çorum Türk Ocağı Yönetim Kurulu tarafından incelenecek. Değerlendirmeye alınan adaylar, e-posta veya kısa mesaj yoluyla mülakata davet edilecek.

BAŞARI VE İHTİYAÇ ESASI GÖZETİLECEK

Burs programında şeffaflık ve ihtiyaç esasının ön planda tutulacağı belirtilirken, burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir kazanç getirici işte çalışmaması ve resmi veya özel herhangi bir kurumdan burs almaması temel şartlar arasında gösterildi.

Bununla birlikte burs veya öğrenim kredisi alan öğrencilerin de başvuruda bulunabileceği bildirildi.

HAYIRSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISI

Çorum Türk Ocağı, burs programının daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi için kentteki hayırseverlere, iş insanlarına ve gönül dostlarına da destek çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi

Yapılan açıklamada, gençlerin bir milletin en büyük sermayesi ve geleceği olduğu vurgulanarak, başarılı öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerinden geri kalmaması için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.Çorum Türk Ocağı, gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunmayı ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğini belirtti.Ayrıca Çorum Türk Ocağı burs başvurusu formunun (https://forms.gle/HimFVCzfYBRB615dA ) adresi üzerinden dijital olarak yapılacağı dile getirildi.