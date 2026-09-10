Devlet Tiyatrosu Salonu’ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürüz Arif Pehlivan. İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, okul ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin her türlü olumsuzluktan korunması, okul giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması, trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının temin edilmesi konuları ele alındı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar ile 2026–2027 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak tedbirlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, çocuklarımızın okullarına güven içerisinde ulaşmalarının ve eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürmelerinin öncelikli sorumluluklarımızdan biri olduğunu ifade ederek, okul ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Emniyet ve jandarma birimleri ile Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların ve mahalle muhtarlarının işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirten Vali Çalgan, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin artırılacağını ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Okul güvenliğinin sağlanmasında toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ali Çalgan; mahalle muhtarlarının sahadaki gözlem ve katkılarının, olası sorunların hızlı şekilde tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Çalgan; “Bizim en büyük hassasiyetimiz çocuklarımızın güvenliğidir” diyerek, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri, öğretmenlerin huzur içerisinde görev yapmaları ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına göndermeleri için eğitim öğretim yılı boyunca tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için huzurlu, güvenli ve başarılı geçmesini temenni eden Vali Ali Çalgan, tüm kurumlara çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, okul güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle uygulanması yönündeki değerlendirmelerin ardından sona erdi.