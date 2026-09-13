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Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

Yangın ise Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekiplerce yapılan kontrolde alevin içinde kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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