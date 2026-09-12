İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 4-11 Eylül tarihleri arasında Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen görevler kapsamında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 115 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 2 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere 3 silah, 1 kesici-delici alet, 653 adet sentetik ecza, 20,97 gram metamfetamin ve 25,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 324 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ