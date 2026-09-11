Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK