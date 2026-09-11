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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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