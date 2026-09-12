Bunlar da ilginizi çekebilir

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde’de Irak uyruklu ailenin yaşadığı apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.