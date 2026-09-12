Çorum’da 4 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, 2’si çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde’de Irak uyruklu ailenin yaşadığı apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dairede çocuk odasından çıktığı değerlendirilen yangında, mahsur kalan 2’si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.