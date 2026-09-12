Fatih D. İdaresindeki 06 DNJ 703 plakalı otomobil, Dursun D. idaresindeki 19 AEY 971 plakalı cip ve Zeliha Ö'nün kullandığı 06 AGL 188 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşar D., Yavuz D., Elmas D., Ahmet D. ve Mustafa D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşımın kapanması sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçlardan birinin yol dışına çıkarılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.