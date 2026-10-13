Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçiliği yapan 72 yaşındaki Çorumlu Durdu Koçak Er'e, tarlada manevra yapan kamyon çarptı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kamyon sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen yaşlı kadının cenazesi Bursa'dan Çorum'a getirildi.
Talihsiz kazaya kurban giden yaşlı kadının cenazesi yarın öğle namazına müteakip İkizli köyünde toprağa verilecek.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ