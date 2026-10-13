Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli bankacı vefat etti

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen yaşlı kadının cenazesi Bursa'dan Çorum'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçiliği yapan 72 yaşındaki Çorumlu Durdu Koçak Er'e, tarlada manevra yapan kamyon çarptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.