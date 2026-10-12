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Bir apartman dairesine pompalı tüfekle saldırı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hakan D, Alparslan D. ve Mert Miraç Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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