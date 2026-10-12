Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yalçın Ç. yönetimindeki 55 AOE 711 plakalı araç, Ankara-Tokat kara yolu Alaca Ünalan köyü yakınlarında Yasin Y'nin kullandığı 06 DHF 267 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hakan D, Alparslan D. ve Mert Miraç Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı