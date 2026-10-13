Çorum’da 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 1 kadın ve 1 erkek de bulunurken kentte aranmasına devam edilen kayıp şahıs kalmadı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan toplam 19 şahıs yakalandı. Yakalanan kişilerden 4’ünün hırsızlık, 1’inin ise dolandırıcılık suçlarından arandığı bildirildi.

KAYIP 2 KİŞİ BULUNDU

Aynı dönemde kayıp olduklarına ilişkin müracaatta bulunulan şahısların bulunması için de çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan 1 kadın ve 1 erkek bulunarak arama çalışmaları sonuçlandırıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ