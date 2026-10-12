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Ağır yaralanan Fevzi Odabaş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Emine Odabaş’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Fevzi ve Emine Odabaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah D. (53) idaresindeki 19 DD 614 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) ve eşi Emine Odabaş’a (65) çarptı.

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