Çorum’da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan karı kocaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Abdullah D. (53) idaresindeki 19 DD 614 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) ve eşi Emine Odabaş’a (65) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Fevzi ve Emine Odabaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Fevzi Odabaş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Emine Odabaş’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Abdullah D., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.