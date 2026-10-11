Kaza, Çorum-Samsun kara yolunun Kuşsaray köyü mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çorum istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre ve orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik, ekiplerin kontrolünde sağlandı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK