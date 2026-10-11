Bunlar da ilginizi çekebilir

Katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çorum istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre ve orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.