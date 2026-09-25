Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantılarda, kentin afetlere hazırlık ve dirençlilik kapasitesinin artırılması, risklerin azaltılması ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Çorum’un afetlere karşı hazırlık ve dirençlilik kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında iki ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantılara; Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve temsilcileri katıldı.

İL AFET AZALTMA

PLANI ELE ALINDI

Düzenlenen toplantılarda, 2021-2026 dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı’nın gerçekleşme durumu değerlendirilirken, 2027-2031 dönemine ilişkin İRAP hazırlık süreci hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Ayrıca olası afetlere müdahalede kurumların görev ve sorumlulukları, mevcut hazırlık düzeyleri ve kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı.

ÇALGAN: “HAZIRLIKLAR

GÜNCEL TUTULMALIDIR”

Afetlere hazırlığın tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, hazırlanan planların sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Tatbikatlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Vali Çalgan, afet grubu yöneticilerinin kendi görev alanlarına ilişkin hazırlıklarını güncel tutmalarının önemini vurguladı.

AFAD İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından, yeni plan döneminde yürütülecek çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Toplantılarda, Çorum’un olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için atılacak adımlar ele alınırken, çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içerisinde sürdürülmesi hedeflendi.

Çorum’da afetlere karşı daha hazırlıklı, dirençli ve güvenli bir kent oluşturulması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi