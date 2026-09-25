Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a ve ÇORUM HABER Ailesi’ne iki ayrı teşekkür mektubu gönderdi.

Erdem Çenesiz, Mehmet Yolyapar’a hitaben yazdığı mektupta şöyle dedi:

“Sevgili Mehmet Ağabey,

Meslek hayatınızdaki 56 onurlu yılı geride bırakarak 57. yayın yılınıza adım atmanızı en içten ve kalbi duygularımla tebrik ederim. Yarım asrı aşan bu muazzam yürüyüşünüz, yalnızca seçkin bir meslek başarısı değil; aynı zamanda ilkeli duruşun, kaleme olan sadakatin ve gazetecilik etiğinin yaşayan en somut örneğidir.

‘Çorum'u Sevenlerin Gazetesi’ felsefesiyle ömrünüzü adadığınız bu topraklarda; şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine sunduğunuz eşsiz katkılar, Çorum’un ortak hafızasında silinmez ve müstesna izler bırakmıştır.

Kıymetli kaleminiz ve tarafsız habercilik anlayışınızla yerel basına rehberlik ettiğiniz 57. meslek yılınızı en samimi duygularımla kutlar, bugüne kadar sunduğunuz tüm hizmetler için tebriklerimi sunarım. Size sevdiklerinizle ve okurlarınızla birlikte sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler ve başarılarınızın artarak devam edeceği nice çalışma yılları temenni ederim.

Nice yıllara inşallah.”

Erdem Çenesiz’in ÇORUM HABER Ailesi’ne mesajı ise şöyle:

“Kıymetli dostlar,

Çorum’un basın tarihindeki en güçlü kalesi ve şehrimizin ortak hafızası olan Çorum Haber gazetesinin 42. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlarım.

Yarım asra yaklaşan bu saygın yolculukta; ilkeli, nesnel ve habercilik etiğine sadık kalarak Çorum’un sesini tüm dünyaya duyurdunuz. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğünüz bu onurlu görev, şehrimizin gelişimine ve kültürel birikimine çok kıymetli katkılar sağladı.

42 yıldır büyük bir özveriyle doğru bilgiyi bizlere ulaştıran başta yönetim kadrosu olmak üzere; tüm muhabir, editör ve teknik ekibin emeklerini saygıyla selamlıyorum.

Çorum Haber ailesinin başarılarının artarak devam etmesini diler; tüm çalışanlara sağlıklı, huzurlu ve uzun bir meslek hayatı temenni ederim. Yayın hayatınızdaki bu köklü duruşunuz daim olsun.

Samimi duygularımla.”