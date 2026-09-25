Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Arif Pehlivan ilk ziyaretini Çorum TSO’ya yaptı. Pehlivan’ın veda ziyaretinde Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz da hazır bulundu.

TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’da görev yaptığı süre boyunca hizmetleri nedeniyle İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Ayrıca Çorum’dan ayrılarak yeni görevine başlayacak olan Arif Pehlivan’a yeni görevinde başarılar dilendi.

Muhabir: Haber Merkezi