2024-2025 Sezonu başında Ankaragücü’nden transfer edilen Arca Çorum FK’da profesyonelliğe adım atan Hasan Ege ile o zaman 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalanmıştı. Arca Çorum FK yönetimi, geçen sezonu 2.Lig ekibi Ankara Demirspor’da kiralık geçiren ve bu sezon hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik direktör Uğur Uçar’ın gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesini uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Hasan Ege ile 30 Haziran 2029’a kadar dönem harici sözleşme yenilendi.

Gelişimi için süre alması gereken Hasan Ege’nin yeniden kiralık mı verileceği yoksa takımda mı kalacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan, kulüp bulmaları için izin verilen futbolculardan Sinan Osmanoğlu ve Burak Çoban’ın lisansları ise vize edildi. Çorum FK’nın antrenmanlarında yer almayan bu futbolcuların takım arayışlarının sürdüğü belirtildi.