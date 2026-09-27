Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, 2026 yılı KÖYDES Programı kapsamında ilçeye bağlı Mahmatlı Grup Yolu’nda devam eden 2 kilometrelik sıcak asfalt yapım çalışmasını yerinde inceledi.

Çalışmalar kapsamında yürütülen asfalt yapım faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Mutlu Köksal, çalışmaların son durumu hakkında İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’den bilgi aldı.

Köksal, köy yollarında yürütülen çalışmaların vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması açısından önem taşıdığını belirterek, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Köksal, çalışmalara katkı sağlayan İl Genel Meclisi üyelerine, İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare personeline ve sahada görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek incelemelerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi