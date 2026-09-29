Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından, Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda H-32 paftasında yer alan alanların plan statüsü değiştirildi.

DEPREM RİSKİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Plan değişikliğinin gerekçeleri arasında Sungurlu ilçe merkezinin önemli fay hatlarının etkisi altında bulunması ve mevcut yapı stokunun yenilenmesine duyulan ihtiyaç gösterildi. Sungurlu’nun; Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS), Merzifon-Esençay Fayı, Ezinepazarı Fayı bağlantılı Sungurlu Fayı ve Salhançayı Fayı gibi sismik hareketliliğin bulunduğu fay sistemlerinin etki alanında yer aldığı belirtildi. İlçe merkezindeki mevcut yapı stokunun önemli bölümünün ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere yeni Rezerv Yapı Alanlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

4 BÖLGE KENTSEL GELİŞME ALANI OLARAK DÜZENLENDİ

Plan değişikliğine konu olan KGA1, KGA2, KGA3 ve KGA4 olarak tanımlanan alanlar, daha önce üst ölçekli planda “Nitelikli Tarım”, “Marjinal Tarım” ile “Çayır ve Mera” alanlarında kalıyordu.

Çorum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise söz konusu alanlarda 19 Temmuz 2005 tarihinden önce, 16 Ağustos 1991 tarihinde onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunduğu belirtildi. Bu nedenle alanların, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Geçici 6. maddesi kapsamında imar açısından izinli kabul edildiği bildirildi.

DSİ’DEN TAŞKIN VE DERE YATAĞI ŞARTI

Plan değişikliği kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün görüşleri de dikkate alındı. Budaközü Çayı ve yan kolları üzerinde bulunan taşkın yayılım alanlarının yerleşime açılmaması, bu bölgelerin rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi ve dere yataklarına müdahale edilmemesi şart koşuldu. Ayrıca planlama ve uygulama aşamalarında Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulması istendi. Çorum Sungurlu Göleti Sulaması projesine ait anaboru hattının sağından ve solundan 10’ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik koridorun yapılaşmaya kapatılması ve bu alanın yeşil alan veya yol olarak düzenlenmesi de DSİ tarafından şart koşuldu.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Tüm bu şartların yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu plan değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 293 hektarlık alanın Kentsel Gelişme Alanı olarak düzenlenmesiyle birlikte, Sungurlu’da özellikle deprem riski taşıyan yapı stokunun yenilenmesi ve gelecekte yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni yerleşim alanlarının oluşturulması açısından önemli bir planlama adımı atılmış oldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR