Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin enerji giderlerini azaltmak ve belediye bütçesine yeni bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin temelini atarak çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Başkan Dere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edilen 80 dönümlük arazinin ilk etapta 36 dönümlük bölümünde, 3,2 megavat kurulu güce sahip GES'in kurulum çalışmalarının başladığını belirtti.

Projenin belediyenin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitede olduğunu ifade eden Dere, üretim fazlasından ise yıllık ortalama 50 milyon TL gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Dere, “Belediyemizin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltırken, elde edeceğimiz gelirle kaynaklarımızı yine Sungurlu’muzun hizmetinde kullanacağız. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Çevre dostu ve yenilenebilir enerjiyi esas alan bu yatırım, belediyemizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır.

Kendi enerjisini üreten, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir bir Sungurlu hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sungurlu Belediyesi'nin enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve elde edilecek ilave gelirin kentte yürütülen hizmet ve yatırımlara aktarılması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi