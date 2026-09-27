Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaların nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan eğitim programı, Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi’nde başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) kapsamında yürütülen projeyle, sanayi kuruluşlarında kullanılan makine ve üretim sistemlerine yönelik teknik bilgi ve beceriye sahip personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Projenin temel amacı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaların ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi olarak belirlendi. Sanayi tesislerinde kullanılan makinelerin işletilmesi, kontrol edilmesi ve üretim süreçlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik bilgiye sahip çalışanların yetiştirilmesinin, bölgedeki işletmeler açısından önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

Program kapsamında özellikle fabrikalarda kullanılan makinelerin otomasyonunda önemli yere sahip hidrolik ve pnömatik sistemler üzerinde duruluyor. Katılımcılara hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma prensipleri, kullanım alanları ve sanayi makinelerindeki uygulamalarına yönelik eğitimler veriliyor.

Bu eğitimlerle kursiyerlerin, fabrikalarda kullanılan otomasyon sistemlerini daha iyi tanımaları ve üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik yeterlilikleri kazanmaları amaçlanıyor. Sanayi üretiminde birçok makinenin hareket ve kontrol sistemleri hidrolik ve pnömatik teknolojilerle sağlanıyor. Programda katılımcılara bu sistemlerin temel yapıları, üretim hatlarındaki kullanım alanları ve makine otomasyonundaki işlevleri uygulamalı olarak aktarılıyor. Eğitimlerin sonunda katılımcıların sanayi kuruluşlarında karşılaşabilecekleri teknik sistemlere daha hızlı uyum sağlamaları hedefleniyor.

OKA DESTEKLİ

Sungurlu’daki eğitim programı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirildi. Projenin, eğitim ile sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirilmesine katkı sağlaması ve bölgedeki istihdam olanaklarını artırması amaçlanıyor.

Projenin koordinatörlüğünü ise Başdenetçi Yarday Gül yürütüyor. Eğitim sürecinin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanması ve katılımcıların iş hayatında kullanabilecekleri uygulamalı bilgi ve becerilerle donatılması hedefleniyor.

ECOTECH GROUP EĞİTİM

SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR

Projede Ecotech Group Eğitim Müşavirlik A.Ş. de yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını emekli eğitimci ÇORUM HABER Yazarı Arap Çataroğlu yürütüyor. Eğitim programıyla Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin teknik personel ihtiyacının karşılanması, gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi