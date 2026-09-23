Genç yaşta hayatını kaybeden Çorumlu genç müzisyen Berkant Bolat’ın adını yaşatmak amacıyla Büyükdüvenci Beldesi İlk ve Ortaokulu’nda "Berkant Bolat Müzik Atölyesi" kuruldu. Berkant Bolat’ın eşi öncülüğünde kurulan atölye, düzenlenen törenle açıldı. Atölyede öğrencilerin çeşitli enstrümanlarla ve müzik eğitimiyle buluşturulması, müziğe olan ilgilerinin geliştirilmesi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Yasemen Bolat, atölyenin eşiyle evlilik yıldönümünde açılmasının kendisini duygulandırdığını ifade etti. Bolat'ın sözleri protokol üyelerini de gözyaşlarına boğdu.

Açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



"Ondan kalanı devam ettirmek için bu projeleri yapıyorum"

Törende konuşan Yasemen Bolat, "Bu atölyenin hem eşimin memleketinde olması hem sizlerin önünde olmak, hem de bugün bizim evlilik yıl dönümümüz olması sebebiyle duygusalım. Aslında atölye de evlilik yıl dönümü hediyem. İlk teşekkürümü kıymetli eşim Berkant Polat'a yapmak istiyorum. Beni bu kadar güzel sevdiği için, iki cihanlık sevdasını bana bıraktığı için ona çok teşekkür ederim. Yanı başımızda bizi duyduğunu düşünüyorum, gördüğünü biliyorum. O yüzden ilk teşekkürümü beni bu kadar güzel sevdiği için kıymetli eşime yapmak istiyorum. Burada, ben eşime bakarken, normalde böyle sözlerim biterdi, bakarken ağlardım. Birbirinden güzel sevgi sözlerim yetmezdi, bir sözcüğe sığdıramazdım. Bugün de sığdıramayabilirim. Berkant'ı anlatamayabilirim. Zaten kelimelere sığmayacak kadar iyi yürekli, merhametli bir insandı. Ben onun devamıyım. Ondan kalanı devam ettirmek için bu projeleri yapıyorum" dedi.



"Bu güzel çalışmanın arkasında sevgi, vefa var"

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, açılışını yaptıkları atölyenin 4 duvardan ibaret bir sınıf ve birkaç enstrümandan oluşmadığını belirterek, "Bu güzel çalışmanın arkasında sevgi, vefa ve geleceğe uzanan çok kıymetli bir hatıra var.

Merhum Berkant Bolat'ın değerli eşi sayın Yasemen Bolat hanımefendi, eşinizin aziz hatırasını yaşatmak ve onun adına kalıcı hayırlı bir eser bırakmak amacıyla bu müzik atölyesinin kurulmasında öncülük ettiniz. Kendisine bu son derece anlamlı, vefalı ve gönülden gelen katkısından dolayı ve bu hizmet için beldemizi tercih ettiği için şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Vefa duygusunun bu kadar hakim olduğu bir örnek görüyoruz"

Yasemen Bolat'ın kendisini duygulandırdığını ifade eden Çorum Valisi Ali Çalgan da, "Çağımızda hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu değerleri bize hatırlattığı için, değerleri yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yasemen hanım, sevgili Berkant'ın ailesine teşekkür etti. Ama ben de Yasemen hanımın ailesine, annesine, babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Şu zamanda ekmek kadar, su kadar, altyapı yatırımları kadar, yol kadar hepsinden daha fazlası kadar bu değerlere ihtiyacımız var. Vefa duygusunun bu kadar hakim olduğu, bu kadar ön planda olduğu bir davranışın somut örneğini görüyoruz. Ben kıymetli, saygıdeğer Yasemen hanıma, okulumuzun idarecilerine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu güzel eseri ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okulun müzik öğretmenleri tarafından türküler söylendi. Programın devamında Yasemen Bolat, Berkant Bolat'ın ağabeyi Hacı Bolat ile birlikte, Berkant Bolat'ın anısına yazdığı "Mor Çiçektin Sen" adlı türküyü seslendirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri müzik atölyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı