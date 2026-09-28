İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında borsa işlemleri üzerinden yüksek tutarlı kazanç elde ettikleri yönünde iddialar gündeme geldi.

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, sürecin bağımsız ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesi adına partideki görevlerinden affını isteyerek istifa ettiğini duyurdu.

Ancak Kaya’nın istifa açıklamasında iddialara doğrudan yanıt vermemesi ve paranın kaynağına değinmemesi, kamuoyundaki soru işaretlerini artırdı.

Gündeme düşen iddiaların ayrıntılarına göre, hisse alım-satım süreçlerindeki devasa rakamlar dikkat çekiyor:

Fatma Betül Sayan Kaya: Nisan ayında yaklaşık 63 milyon 359 bin TL yatırarak aldığı Özata Denizcilik hisselerini Eylül ayında 1 milyar 344 milyon TL seviyesinden sattığı iddia edildi.

Eşi İlyas Kaya: Eş zamanlı olarak 99 milyon 687 bin TL’lik hisse alımı gerçekleştirdiği ve bu satışlardan 826 milyon TL çektiği öne sürüldü.

Böylece Kaya çiftinin borsaya toplamda 163 milyon 46 bin TL yatırıp, kısa süre içerisinde 2 milyar 170 milyon TL çekerek çıkış yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yer buldu.

Söz konusu devasa rakamların ortaya çıkmasının ardından gözler paranın kaynağına çevrildi.

Notbir'in iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 'Müsait değilim' diyerek soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı.

Kaya’nın somut bir 'iddialar asılsızdır' açıklaması yapmaması ve olayı geçiştirmesi sosyal medyada yoğun tepki topladı.