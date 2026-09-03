Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak maçta Çelik’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Samet Çiçek ile Van bölgesinden Özcan Sultanoğlu yapacak. Yine İzmir bölgesinden Ayberk Demirbaş da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM HİÇ KAZANAMADI

Davut Dakul Çelik, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım iki maçı da deplasmanda oynayıp kaybederken, 2023-2024 Sezonunda Sakaryaspor’a 3-1, geçen sezon ise deplasmanda Amedspor’a 1-0 yenildi.

Bu maçlarda Çorum FK’lı futbolcular 5, rakip takım oyuncuları ise 4 sarı kart gördü.

ÇORUM’UN 1 PENALTISINI 1 GOLÜNÜ VERMEDİ

Çelik, Sakaryaspor maçında skor 2-1 iken Sakaryasporlu Bülent ceza sahasında Geraldo’nun ayağına basmasına ve VAR’dan gelen uyarıya rağmen Arca Çorum FK’nın penaltısını vermemişti.

Amedspor maçında da kaleci Erce Kardeşler’in hatalı degajında topu kapan Samudio topu kapıp ağlara göndermesine rağmen golü vermemişti.

EYÜPSPOR 5 MAÇIN 3’ÜNÜ ALDI

Davut Dakul Çelik, Eyüpspor’un ise 5 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi alırken, 2021-2022 Sezonunda evinde Keçiörengücü’nü 2-1, 2023-2024 Sezonunda deplasmanda Erzurumspor’u 4-0, geçen sezon ise Türkiye Kupası maçında evinde Çankayaspor’u 6-1 yendi. Eyüpspor, 2017-2018 Sezonunda Kastamonuspor deplasmanında 2-1, geçen sezon da yine Türkiye Kupası’nda evinde Konyaspor’a 1-0 kaybetti.

Bu maçlarda Eyüpsporlu futbolcular 6 sarı, rakip takım oyuncuları ise 10 sarı, 1 kırmızı kart gördü.