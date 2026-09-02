Beşiktaş’ta oynayan kuzeni İlhan Fakılı’nın 73.dakikada attığı golden sonraki sevinç fotoğrafını beğenip paylaşan Kenan Fakılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öncelikle kulübüm Çorum FK’dan ve tüm taraftarlarımızdan yaşanan bu yanlış anlaşılma için özür dilemek istiyorum.

Beşiktaş’ın galibiyetinden sonra paylaştığım story ile ilgili yapılan yorumların ve tepkilerin farkındayım. Bu paylaşımı sadece kuzenim İlhan Fakılı’yı tebrik etmek ve desteklemek amacıyla yaptım. Maçta gol attığı için onun başarısını paylaşmak istedim. Kendisi ile çok yakın olduğumuz için onun adına gurur duymam benim için çok doğal.

Aramızda kesinlikle hiçbir rekabet ve kıskançlık yok. Aksine her zaman birbirimizi destekliyor ve kendi kulüplerimize olan saygımızı koruyoruz. Çorum FK forması giymekten gurur duyuyorum. Kulübüme veya taraftarımıza karşı herhangi bir saygısızlık yapma niyetim kesinlikle olmadı. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.