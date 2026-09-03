Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon, 15 Mayıs’ta Bodrum FK ile oynanan play-off rövanş maçında Doğu Tribünü: D2, D3, D4, D5 ve D6, VIP Tribünü: A ve B, Güney Tribünü: C1, C2, C3 ve C4 ve Kuzey Tribünü: E3 ve E4 bloklarda izleyen taraftarlar “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminde ndolayı cezalı oldukları için Eyüpspor maçı için stada giriş yapamayacaklar.

Öte yandan, bilet fiyatları da açıklandı. En ucuz bilet 600, en pahalı bilet 4.000 lira olurken, Eyüpspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri 780 liradan satışa çıkartıldı.

Çorum FK taraftarları için kale arkası 600, Maraton biletleri 1.200, Kapalı Sağ-Sol biletleri 2.000, VİP A-B ve E tribün biletleri ise 4.000 liradan satılıyor.

Engelli tribün biletleri ise ücretsiz verilecek.