İlk hazırlık maçında 3.Lig ekibi Tokat Belediyespor’a 1-0, ikinci maçında ise yine 3.Lig ekibi Yozgat Bozokspor’a 2-1 yenilen Mimar Sinan, üçüncü maçında Amasya temsilcisi Merzifonspor’la karşılaştı. Merzifon ilçe Stadı’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir futbol sergileyen Çorum ekibi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitti.

14.dakikada Bertuğ’un golüyle yenik duruma düşen Mimar Sinan, 32’de Polat’la beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda oyunu rakip yarı alana yıkan Çorum temsilcisi 58.dakikada Adal, 70 ve 81.dakikalarda da Deniz’in kaydettiği gollerle rakibine 4-1 üstünlük sağladı. Merzifonspor 90+2’de Berat’la farkı ikiye indirmesine rağmen karşılaşma Mimar Sinan’ın 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mimar Sinan, sergilediği futbolla lig öncesi umut verdi.