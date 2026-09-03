Geçtiğimiz sezon Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve gösterdiği başarılı performansın ardından Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı’nın potadaki rakipleri belli oldu. 12 şehirden 22 takımın mücadele edeceği Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde heyecan 9-12 Ekim tarihleri arasında başlayacak, 5-7 Mart tarihinde ise sona erecek.

Kura çekim törenine Çorum Belediyesi Spor Kulübü adına yönetici Üzeyir Bektaş katıldı.

Çorum Belediye Spor Kulübü, Giresun Kerasusspor, Güngören Doruk (İstanbul), Beylikdüzü Basketbol (İstanbul), Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Gelişim, Akhisar Belediye (Manisa), Aliağa Petkim Spor Gelişim (İzmir), Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor, Watergarden HT (İstanbul), Bayrampaşa Belediyesi (İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor ile birlikte B grubunda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Çorum Belediyespor ilk hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Gelişimspor deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-Siyahlılar kendi sahasındaki ilk maçına ise ligin ikinci haftasında Akhisar Belediyespor karşısında çıkacak.