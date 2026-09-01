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18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak 6.haftanın son maçları 20 Eylül Pazar günü oynanacak.

maçları ise 18-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 19 Eylül Cumartesi günü Antalya temsilcisi Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 5.hafta maçları 11-14 Eylül tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 12 Eylül Cumartesi günü Samsunspor’la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 5.ve 6.haftanın maç programlarını açıkladı. Arca Çorum FK, üst üste iki Cumartesi günü maç oynayacak.

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