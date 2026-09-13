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Çorum FK’nın mevcut başkanı ve sahibi Savaş Balçık da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Arca Çorum FK’yı amatörden 3.Lig’e çıkartan ve 8 yıl başkanlığını yapan Zeki Gül’ün yanı sıra 2.Lig’den 1.Lig’e çıkartan ve bugünlere gelinmesinde büyük pay sahibi olan Oğuzhan Yalçın ile 1.Lig’den Süper Lig’e çıkartan Baran Korkmazoğlu tarihi karşılaşmayı şeref tribününden izlediler.

Arca Çorum FK’nın Samsunspor’u 5-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini aldığı maçı Arca Çorum FK’nın üç eski başkanı tribünden izledi.

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