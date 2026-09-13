Arca Çorum FK’nın sahibi ve başkanı Savaş Balçık, deplasmanda Samsunspor’u 5-1 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ederken, “Büyük Çorum taraftarı yanımızda olduğu sürece, Süper Lig’de hiçbir hedef uzak değil” dedi.

Başkan Balçık, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyet hepimizin! 90 dakika susmadan, inancınızı ve coşkunuzu bir an olsun düşürmeden takımımıza güç verdiniz.

Büyük Çorum taraftarı yanımızda olduğu sürece, Süper Lig’de hiçbir hedef uzak değil. Teşekkürler büyük Çorum taraftarı, birlikte nice zaferlere” ifadelerini kullandı.