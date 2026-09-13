Samsunspor maçında fileleri 2 kez sarsarak kazanılan 5-1’lik zaferde büyük pay sahibi olan Venezuellalı golcü Ramirez, aynı zamanda Arca Çorum FK’nın bu sezonki en erken golünün de sahibi oldu.

Maça ilk 11’de başlayan Ramirez, henüz 1.dakikada, orta alanda kendi çabasıyla kazandığı topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ramirez'in golünde top 30.saniyede ağlarla buluşurken, bu gol Arca Çorum FK’nın bu sezonki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Ramirez, 1.dakikada attığı golle açtığı gol perdesini 71.dakikada da kapatan oyuncu olarak ligdeki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Arca Çorum FK’nın bu sezonki en erken golünü 3-0 kazanılan Eyüpspor maçının 6.dakikada Kyziridis atmıştı.

Öte yandan, Süper Lig’de sezonun en erken golü Alanyasporlu Arda Usluoğlu’na ait. Arda, ligin 3.haftasında, Eyüpspor maçının 26.saniyesinde fileleri havalandırmıştı.