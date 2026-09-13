Arca Çorum FK’nın transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder, 5-1’lik Samsunspor zaferine 2 golle damga vurdu.
Mücadeleye ilk 11’de başlayan Cengiz, 10.dakikada köşe vuruşu organizasyonu sonucu ceza yayının sağ çaprazından attığı mükemmel golle takımını 2-1 üstün duruma taşırken, kırmızı-siyahlı formayla da ilk golünü kaydetti. 15.dakikada da Diomande’nin pasında buluştuğu topu ceza yayının içinden bir vuruşla ağlara göndererek farkı ikiye çıkarttı.
Çok çalışan ve yorulan Cengiz, 68.dakikada yerini Mahmic’e bıraktı.
Muhabir: RIFAT KARA