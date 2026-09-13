Türkiye Badminton Federasyonu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası 7-11 Eylül tarihleri arasında Hatay’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kukübü’nden Beren Aşkar Çorum’u temsil etti. Çorumlu sporcu Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulübü sporcusu Firdevs Karaaslan ile birlikte mücadele ettiği Çift Kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Beren Aşkar ve partneri Firdevs Karaaslan ile birlikte antrenörleri ve başarıda emeği bulunan herkese teşekkür edilerek, sporcuların başarı yolculuklarında desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.