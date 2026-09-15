DEM Parti Çorum İl Örgütü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, öğrencilerin okula eşit koşullarda başlamadığına dikkat çekerek parasız, nitelikli, laik, bilimsel ve kamusal eğitim çağrısında bulundu. Açıklamada, “Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir haktır” denildi.

Özel okul, kurs ve özel ders imkanlarına erişebilen öğrenciler ile beslenme, kırtasiye, ulaşım ve temel eğitim giderlerini karşılamakta zorlanan öğrenciler arasında büyük bir eşitsizlik bulunduğu savunulan açıklamada, yoksulluğun artık doğrudan eğitim hakkını belirleyen temel bir unsur haline geldiği belirtildi.

Türkiye’nin toplumsal, kültürel, dilsel ve inanç bakımından çoğulcu bir yapıya sahip olduğu belirtilen açıklamada, eğitim sisteminin merkeziyetçi ve tek tipçi anlayıştan uzaklaştırılması gerektiği ifade edildi.

Eğitimin amacının öğrencileri aynı düşünce ve kimlik kalıbına sokmak olmadığı savunularak, öğrencilerin sorgulayan, düşünen ve demokratik yaşama katılan bireyler olarak yetişmelerinin önünün açılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde eğitim alanında öne çıkarılan “milli duruş” anlayışına da eleştiri getirilerek, “Bizim ihtiyacımız ‘milli duruş’ değil, demokratik yurttaşlıktır” ifadelerine yer verildi.

“EĞİTİM DEMOKRATİKLEŞTİRİLMELİ”

Eğitime ilişkin kararların yalnızca merkezi bürokrasi tarafından alınmasının yerel ihtiyaçların ve toplumun taleplerinin göz ardı edilmesine yol açtığı ileri sürülen açıklamada; öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, eğitim emekçilerinin, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve demokratik toplum örgütlerinin eğitim politikalarının belirlenmesine katılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda okul meclisleri, yerel eğitim meclisleri ve demokratik eğitim kurullarının oluşturulması önerildi. Yerel yönetimlerin okul öncesi eğitim, beslenme, ulaşım, kültür-sanat, spor ve eğitime erişim alanlarındaki yetki ve kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAKKI

Açıklamada engelli öğrencilerin eğitim hakkının yalnızca okula erişimle sınırlı olmadığına da dikkat çekildi.

Okulların fiziksel ve dijital açıdan erişilebilir hale getirilmesi, ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, yardımcı teknolojiler, işaret dili, Braille ve alternatif iletişim olanaklarının güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Eğitim alanında her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

“ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ SAVUNUYORUZ”

Eğitimde bilginin yalnızca ezberlenmesi yerine öğrencilerin araştırma, merak etme, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğinin savunulduğu açıklamada, “Bilgiye erişmenin, öğrenmenin, tartışmanın, sorgulamanın ve yeni bilgiler üretmenin özgür olduğu bir eğitim alanı” hedeflendiği ifade edildi.

DEM Parti Çorum İl Örgütü, “Eğitim hakkını piyasaya, yoksulluğa ve tek tipleştirmeye terk etmeyeceğiz” mesajı vererek, eğitimin demokratikleşmesi ve eşit yurttaşlığın güçlenmesi için mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi