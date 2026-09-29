Çorum'da en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı.
AHLATCI 14 MİLYON VERGİ ÖDEDİ
Açıklanan listeye göre, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'da en çok vergi veren isim oldu.
Ahlatcı'nın ödediği vergi miktarı ise 14 milyon 514 bin lira olarak açıklandı.
Çorum'da en çok vergi veren ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslar isimlerini beyan etmezken, listenin 6.sırasında Çorumgaz Müdürü Kasım Kahraman yer aldı.
Kahraman'ın 5 milyon 877 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı.
Listenin 7.sırasında Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı yer aldı.
Yağlı 5 milyon 180 bin lira vergi ödedi.
İşte Çorum'un en çok vergi veren isimleri;
Ali Topçuoğlu 5 milyon 23 bin lira
Fatih Yağlı 4 milyon 975 bin lira
Ferit Erdil 4 milyon 423 bin lira
Hakan Şanan 4 milyon 176 bin lira
İlknur Torunoğlu 3 milyon 750 bin lira
Levent Garip 3 milyon 706 bin lira
Abdullah Ateş 3 milyon 287 bin lira
Ahmet Duran 2 milyon 991 bin lira
Nevzat Kaya 2 milyon 908 bin lira
Yakup Uslu 2 milyon 884 bin lira
Şevket Erzen 2 milyon 685 bin lira
Mustafa Şamlı 2 milyon 659 bin lira
Ali Atalay 2 milyon 462 bin lira
Yılmaz Bülbül 2 milyon 414 bin lira
Ahmet Emin Ahlatcı 2 milyon 229 bin lira
Bekir Rıdvan Çilingir 2 milyon 128 bin lira
Vefa Atakol 2 milyon 67 bin lira
Hayri Şamlı 1 milyon 940 bin lira
Neşet Fakı 1 milyon 963 bin lira
Hüseyin Kör 1 milyon 906 bin lira
Yavuz Altıaylık 1 milyon 878 bin lira
Metin Öğreten 1 milyon 843 bin lira
İhsan Kol 1 milyon 837 bin lira
Yasemin Bayram 1 milyon 819 bin lira
Uğur Atlamaz 1 milyon 786 bin lira
Mehmet Gürlek 1 milyon 767 bin lira
Yılmaz Kaya 1 milyon 727 bin lira
Menderes Boynuuzun 1 milyon 723 bin lira
Mitat Nalıncı 1 milyon 723 bin lira
Bayram Gülünay 1 milyon 712 bin lira
Yusuf Tekbıyıkoğlu 1 milyon 694 bin lira
Serhat Battal Külük 1 milyon 635 bin lira
Özcan Göbel 1 milyon 600 bin lira
Mehmet Özdoğan 1 milyon 563 bin lira
Fatih Solak 1 milyon 593 bin lira
Önder Ocaklı 1 milyon 592 bin lira
Mehmet Şamlı 1 milyon 586 bin lira
Ahmet Koray Akkaynak 1 milyon 482 bin lira
Tuncay Karadaş 1 milyon 473 bin lira
Ertuğrul Coşkun 1 milyon 415 bin lira
Osman Erdoğan 1 milyon 442 bin lira
Mehmet Seçkin Özışık 1 milyon 432 bin lira
Şerafettin Yiğitoğlu 1 milyon 380 bin lira
Ömer Kılıç 1 milyon 372 bin lira
Ali Uzuner 1 milyon 312 bin lira
İhsan Evrenli 1 milyon 310 bin lira
İsmet Yüceer 1 milyon 308 bin lira
Ekrem Demirten 1 milyon 300 bin lira
Nurettin Alapala 1 milyon 286 bin lira
Salih Sularoğlu 1 milyon 284 bin lira
Ahmet Çarkacı 1 milyon 277 bin lira
Çorum Defterdarlığı ayrıca 2025 Kurumlar Vergisi rekortmenlerini de açıkladı.
Buna göre; birinci sırada 150 milyon lira ile Ahlatcı Kuyumculuk, 119 milyon lira ile KARGAZ ikinci sırada, 81 milyon lira ile Duduoğlu Çelik Döküm üçüncü sırada, 74 milyon lira ile Çorum Elektrik Doğalgaz A.Ş. dördüncü sırada, 57 milyon lira ile Ahlatcı Holding beşinci sırada, 38 milyon lira ile ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. sekizinci sırada, 33 milyon lira ile Kavsan Ayakkabı dokuzuncu sırada, 32 milyon lira ile ÖZ-AK Gıda onuncu sırada yer aldı.
6 ve 7'inci sıradaki kurumlar vergisi rekortmenleri isimlerinin açıklanmasını istemedi.