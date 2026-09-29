Çorum'da en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı.

AHLATCI 14 MİLYON VERGİ ÖDEDİ

Açıklanan listeye göre, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'da en çok vergi veren isim oldu.

Ahlatcı'nın ödediği vergi miktarı ise 14 milyon 514 bin lira olarak açıklandı.

Çorum'da en çok vergi veren ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslar isimlerini beyan etmezken, listenin 6.sırasında Çorumgaz Müdürü Kasım Kahraman yer aldı.

Kahraman'ın 5 milyon 877 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı.

Listenin 7.sırasında Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı yer aldı.

Yağlı 5 milyon 180 bin lira vergi ödedi.

İşte Çorum'un en çok vergi veren isimleri;

Ali Topçuoğlu 5 milyon 23 bin lira

Fatih Yağlı 4 milyon 975 bin lira

Ferit Erdil 4 milyon 423 bin lira

Hakan Şanan 4 milyon 176 bin lira

İlknur Torunoğlu 3 milyon 750 bin lira

Levent Garip 3 milyon 706 bin lira

Abdullah Ateş 3 milyon 287 bin lira

Ahmet Duran 2 milyon 991 bin lira

Nevzat Kaya 2 milyon 908 bin lira

Yakup Uslu 2 milyon 884 bin lira

Şevket Erzen 2 milyon 685 bin lira

Mustafa Şamlı 2 milyon 659 bin lira

Ali Atalay 2 milyon 462 bin lira

Yılmaz Bülbül 2 milyon 414 bin lira

Ahmet Emin Ahlatcı 2 milyon 229 bin lira

Bekir Rıdvan Çilingir 2 milyon 128 bin lira

Vefa Atakol 2 milyon 67 bin lira

Hayri Şamlı 1 milyon 940 bin lira

Neşet Fakı 1 milyon 963 bin lira

Hüseyin Kör 1 milyon 906 bin lira

Yavuz Altıaylık 1 milyon 878 bin lira

Metin Öğreten 1 milyon 843 bin lira

İhsan Kol 1 milyon 837 bin lira

Yasemin Bayram 1 milyon 819 bin lira

Uğur Atlamaz 1 milyon 786 bin lira

Mehmet Gürlek 1 milyon 767 bin lira

Yılmaz Kaya 1 milyon 727 bin lira

Menderes Boynuuzun 1 milyon 723 bin lira

Mitat Nalıncı 1 milyon 723 bin lira

Bayram Gülünay 1 milyon 712 bin lira

Yusuf Tekbıyıkoğlu 1 milyon 694 bin lira

Serhat Battal Külük 1 milyon 635 bin lira

Özcan Göbel 1 milyon 600 bin lira

Mehmet Özdoğan 1 milyon 563 bin lira

Fatih Solak 1 milyon 593 bin lira

Önder Ocaklı 1 milyon 592 bin lira

Mehmet Şamlı 1 milyon 586 bin lira

Ahmet Koray Akkaynak 1 milyon 482 bin lira

Tuncay Karadaş 1 milyon 473 bin lira

Ertuğrul Coşkun 1 milyon 415 bin lira

Osman Erdoğan 1 milyon 442 bin lira

Mehmet Seçkin Özışık 1 milyon 432 bin lira

Şerafettin Yiğitoğlu 1 milyon 380 bin lira

Ömer Kılıç 1 milyon 372 bin lira

Ali Uzuner 1 milyon 312 bin lira

İhsan Evrenli 1 milyon 310 bin lira

İsmet Yüceer 1 milyon 308 bin lira

Ekrem Demirten 1 milyon 300 bin lira

Nurettin Alapala 1 milyon 286 bin lira

Salih Sularoğlu 1 milyon 284 bin lira

Ahmet Çarkacı 1 milyon 277 bin lira

Çorum Defterdarlığı ayrıca 2025 Kurumlar Vergisi rekortmenlerini de açıkladı.

Buna göre; birinci sırada 150 milyon lira ile Ahlatcı Kuyumculuk, 119 milyon lira ile KARGAZ ikinci sırada, 81 milyon lira ile Duduoğlu Çelik Döküm üçüncü sırada, 74 milyon lira ile Çorum Elektrik Doğalgaz A.Ş. dördüncü sırada, 57 milyon lira ile Ahlatcı Holding beşinci sırada, 38 milyon lira ile ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. sekizinci sırada, 33 milyon lira ile Kavsan Ayakkabı dokuzuncu sırada, 32 milyon lira ile ÖZ-AK Gıda onuncu sırada yer aldı.

6 ve 7'inci sıradaki kurumlar vergisi rekortmenleri isimlerinin açıklanmasını istemedi.