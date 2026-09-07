Çorum’un yetiştirdiği önemli halk ozanlarından Ozan Meftuni Topçu, aramızdan ayrılışının ikinci yılında düzenlenecek özel bir geceyle anılacak.

10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Ozan Meftuni Topçu için düzenlenecek anma programı, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek.

SANATÇI DOSTLARI AYNI SAHNEDE BULUŞACAK

Anma gecesinde Ozan Meftuni Topçu’nun sanatçı dostları ve yol arkadaşları sahne alacak. Programa Emre Gültekin, Güzin Şeker Topçu, Eren Üren, Sezer Aslan, Erkan Meftuni, Umut Kızıltuğ, Ozan Sefil, Erdoğan Çördük, Grup Devinim ve Grup Kuşsaray katılacak.

Programın sunuculuğunu ise Yasemin Yanar Karameşe üstlenecek.

“OZAN MEFTUNİ – YAŞAMI VE ŞİİRLERİ” KİTABI TANITILACAK

Anma gecesinde ayrıca, Deniz Karameşe tarafından derlenen ve Şey Kitap Yayınları tarafından yayımlanan “Ozan Meftuni – Yaşamı ve Şiirleri” adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirilecek.

Ozan Meftuni Topçu’nun yaşamının, sanat anlayışının ve şiirlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan eser, anma gecesinde sanatseverlerle buluşacak.

KONSER HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Ozan Meftuni Topçu’nun anısına düzenlenecek konser ve anma programı halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Çorum’da halk ozanlarının ve âşıkların sanat mirasını yaşatmayı amaçlayan gece, Ozan Meftuni Topçu’yu sevenleri ve sanat dostlarını bir araya getirecek.