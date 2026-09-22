Dünyanın farklı coğrafyalarından genç iş insanları ve girişimciler, geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 Young Entrepreneurs' Alliance – G20 YEA) Zirvesi'nde bir araya geldi.

G20 YEA Dönem Başkanlığını yürüten ve bu yıl kuruluşunun 40. yılını kutlayan TÜGİAD – Türkiye Genç İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen zirve, G20 ülkelerinden yaklaşık 450 genç iş insanını Viyana'da buluşturdu. Türkiye ise organizasyonda 55 kişilik güçlü bir delegasyonla yer aldı.

Türk delegasyonunda Çorum’u Ukra Coolers Yetkilisi Uygar Köseoğlu temsil etti.

Bu zirvenin, ülkelerin yalnızca ekonomik verilerini değil, geleceğe dair vizyonlarını, teknoloji yatırımlarını, yapay zekâ stratejilerini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve girişimcilik ekosistemlerini de ortaya koymalarını sağladığını belirten Uygar Köseoğlu, “En dikkat çekici gözlemim, dünyanın artık sadece büyük şirketlerin değil, hızlı hareket eden girişimcilerin rekabet ettiği yeni bir döneme girmiş olmasıydı. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, dijital üretim, ileri imalat teknolojileri ve uluslararası iş birlikleri hemen her oturumun ortak başlığıydı. Ülkeler artık yalnızca daha fazla üretmeyi değil, daha akıllı ve daha yüksek katma değerli üretimi hedefliyor.” diye konuştu.

Uygar Köseoğlu, Viyana zirvesi ile ilgili değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Çorum gibi üretim kültürü güçlü şehirlerimizin de bu değişimin dışında kalmaması gerekiyor. Sanayimizin dijitalleşmesi, gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi, yabancı pazarlarla daha fazla temas kurulması ve uluslararası organizasyonlara katılımın artırılması artık bir tercih değil, küresel rekabetin getirdiği bir gereklilik haline gelmiştir.”