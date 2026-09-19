Kaza, Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede dönüş yapan otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Hızla kaldırımda ilerleyen otomobil, demir dubalara çarparak durabildi. Bu sırada dükkan önündeki kaldırımda çalışan işçi ise dubalar saniyesinde araç altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin, yan yoldan caddeye döndüğü ve bir anda hızlandığı görülüyor. Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak demir dubalara çarpıyor. Kaldırımda çalışan işçi ise 1 metre mesafeyle aracın altında kalmaktan kurtuluyor.

"AYNI YERDE 6 KEZ KAZA OLDU"

Aynı noktada sık sık kazaların yaşandığını ifade eden iş yeri sahibi Ahmet Çağdaş ise demir dubaların olmasına rağmen aynı olayın 6. kez yaşandığını ifade etti. Daha önceki kazalar sebebiyle dükkanının hasara uğradığını ve maddi zarar yaşadığını söyleyen Çağdaş, kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyerek, "Burada günlük kaza oluyor, bizim can güvenliğimiz kalmadı. Ben içerideydim, bir ses geldi. Elemanım da dışarıdaydı. 50 santimetre kaldı, kalmadı elemana çarpacaktı. Belediye sağ olsun, kazalardan dolayı demir duba yaptı ama yetersiz geliyor. Burada can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önceki zamanlarda maddi olarak çok zararımız oldu. Aynı yerde 6 kez kaza oldu. Virajı alamıyor ya dubaya vuruyor ya da dükkana giriyor. Bu nedenle yetkili kişilerden bir çözüm istiyoruz" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı