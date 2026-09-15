İYİ Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını ileten Yılmaz, Çorumluları 19 Eylül’de Aksaray’da gerçekleştirilecek Büyük Bayrak Mitingi’ne davet etti.

Türkiye’nin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Yılmaz, İYİ Parti olarak vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini anlatmak için sahada olduklarını söyledi.

"ÇERÇEVE YASA'YA BAŞINDAN BERİ KARŞIYIZ"

Son dönemde gündeme gelen “Çerçeve Yasa”ya başından itibaren karşı çıktıklarını belirten Yılmaz, düzenlemenin toplumda ayrışmaya neden olacağını savundu.

Terörle mücadele konusunda partisinin tavrının net olduğunu dile getiren Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik gündeme getirilen “umut hakkı” ve benzeri tartışmalara karşı olduklarını söyledi.

Türkiye’de etnik ve mezhepsel ayrımcılığa izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Kürt vatandaşların PKK ile özdeşleştirilmesine de karşı olduklarını belirtti.

Yılmaz, “Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Lazı, Sünnisi hiçbirini ayrıştırmıyoruz. Hepsini bu ülkenin temel direği ve eşit vatandaşları olarak görüyoruz” dedi.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin gündeminin yalnızca terör tartışmalarından ibaret olmadığını ifade eden Yılmaz, yoksulluk, emekli maaşları, asgari ücret, işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin de çözüm beklediğini söyledi.

Çocuk yoksulluğuna dikkat çeken Yılmaz, 8 milyondan fazla çocuğun yoksullukla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Emeklilerin ve çalışanların da ekonomik koşullar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Yılmaz, enflasyonun toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin sosyal sorunları beraberinde getirebileceğini savunan Yılmaz, ekonomik kaynakların daha adil ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

"ÇORUM GENÇLERİNİ KENTTE TUTAMIYOR"

Çorum’un sorunlarına da değinen Yılmaz, kentin yeterli istihdam oluşturamadığını ve bu nedenle çok sayıda Çorumlunun başka şehirlerde yaşamak zorunda kaldığını savundu.

Çorum’da yeni fabrikalara, iş alanlarına ve yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu belirten Yılmaz, “Gençlerimizi Çorum’da tutacak yeni işler geliştiremiyoruz. Bir genci burada tutmak istiyorsanız ona iş sağlayacak, sosyal imkanlarını geliştirecek ve geleceğine güvenle bakabileceği bir ortam oluşturacaksınız” diye konuştu.

Kentteki sanayi kuruluşlarının ürün çeşitliliğini ve katma değerli üretimi artırması gerektiğini kaydeden Yılmaz, Çorum sanayisinin yeni yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

DEMİRYOLU ÇAĞRISI

Çorum’un yıllardır gündemde olan demiryolu konusuna da değinen Yılmaz, Türkiye’nin kapsamlı bir demiryolu projesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tarım ürünlerinin üretim bölgelerinden tüketim merkezlerine daha ekonomik şekilde ulaştırılabilmesi için demiryolu ağının geliştirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, bunun hem üretici hem de tüketici açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yılmaz, tarımda üreticilerin maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesinin tarımsal üretime de katkı sağlayacağını söyledi.

"SOKAK ÇETELERİNE KARŞI ETKİN MÜCADELE OLMALI"

Sokak güvenliğinin de Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, sokak çetelerine karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin en temel görevlerinden birinin vatandaşın can güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunu kaydeden Yılmaz, gençlerin Türkiye’de geleceklerini kurabilmeleri için iş imkanlarının yanı sıra güvenli ve huzurlu bir ortamın da oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti’nin ekonomi, tarım, sağlık ve diğer politika alanlarında çözüm önerileri hazırladığını ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin kaynaklarının doğru kullanılması halinde mevcut sorunların aşılabileceğini savundu.

Savunma sanayisindeki üretim ve ihracatın da daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini belirten Yılmaz, partisinin önümüzdeki dönemde sahada daha fazla yer alacağını söyledi.

Yılmaz, “Türkiye’nin çözülmeyecek problemi yok. Türkiye’nin kaynağı var ancak bu kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Çaresiz değiliz, umutsuz değiliz. Çare de umut da var” ifadelerini kullandı.

Toplantıya İYİ Parti Çorum İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir ve partililer katıldı.