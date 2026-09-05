Barak ve Köpüklü köyleri arasında daha önce hasat yapılan arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de önlem aldı.

Bayat Belediyesi İtfaiye Amiri Ali Şen, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüğünü belirtti.

Şen, yangında yaklaşık 1500 dekar arazi ve ağaçlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.