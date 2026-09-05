Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İ.B.B. idaresindeki 19 AED 349 plakalı otomobil ile O.C.T.'nin kullandığı 06 FZZ 731 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak ile Şenyurt 4. Sokak'ın kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü O.C.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK