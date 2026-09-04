Çorum'da 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın bıçakla öldürülerek gömülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Muhammet K. ve Mustafa Y. ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Halil İbrahim B'nin savunmaları alındı.

Duruşmada sanıkların birbirlerini suçladığı, Halil İbrahim B'nin ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunduğu öğrenildi.

Mahkeme heyeti, Muhammet K. ve Mustafa Y'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Halil İbrahim B'nin adli kontrol şartının hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak devamına karar verildi.

Sanık ifadelerinin ardından tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yücel Kolçak'tan 1 Temmuz 2025'te evden ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Polis, Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramalarda sonuç alınamaması üzerine soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. ile arkadaşları Mustafa Y. ve Halil İbrahim B'yi gözaltına aldı.

Muhammet K'nin ifadesinde, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içerisinde bıçakla öldürdüğünü, cesedini başka bir yere taşıyarak gömdüğünü ve Kolçak'ın aracını ormanlık alanda gizlediğini söylediği belirtildi.

Zanlının gösterdiği Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Darlık mevkisinde yapılan kazıda Kolçak'ın cesedi bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Öte yandan dava dosyasındaki suçlamanın "tasarlayarak adam öldürme"den "kasten öldürme"ye çevrildiği öğrenildi.

Öte yandan mahkeme süresince adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.