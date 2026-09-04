Kaza, İskilip-Çorum Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip Sanayi Sitesi istikametinde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 06 BRZ 085 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığını ve su kanalına çarptı.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı