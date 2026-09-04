Çorum’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
T.D.K. idaresindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet ile H.A.’nın kullandığı 19 BN 293 plakalı hafif ticari araç Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Sanayi Sitesi Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK