Vali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol’a başarılar dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından, Vali Ali Çalgan başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Kubilay Ayvaz’ın katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentin genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

BARIŞ ERKOL KİMDİR

İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, 1990 yılında Ankara Polis Kolejine girmiş, 1998 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bayburt il Emniyet Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 17.09.2026 tarih ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 28.09.2026 tarihinde ise görevine başlamıştır.

İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, evli ve iki çocuk babasıdır.