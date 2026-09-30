Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye tarafından İller Bankası’nın destek ve iş birliğiyle yürütülen projeleri değerlendirmek üzere Ankara’da temaslarda bulundu.

Başkan Aşgın, İller Bankası Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile gerçekleştirdiği görüşmede Çorum’da devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede, İLBANK’ın destek ve iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Aşgın, Genel Müdür Eyyüp Karahan’a destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ederek, “İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Eyyüp Karahan ile İLBANK destek ve iş birliğiyle yürüttüğümüz projelerimizi istişare ettik. Kıymetli Genel Müdürümüze samimi destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

CEYLAN’A ZİYARET

Aşgın, İller Bankası Genel Müdürlüğü’ndeki temasları kapsamında önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili ve İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı da ziyaret etti.

İLBANK ile yürütülen projelerin değerlendirildiği ziyarette, Çorum’a yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK