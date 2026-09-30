Çorum’da kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kale-Gülabibey 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uzlaşma oranının yüzde 62’ye ulaştığını açıkladı.

Kentte devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projelerini değerlendirmek amacıyla Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’i ziyaret etti.

Görüşmelerde Çorum’da devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Aşgın, Kale-Gülabibey 1. Etap’ın yanı sıra Mimarsinan ve diğer etaplarda dönüşüm sürecinin hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“ŞEHRİMİZDE DEVAM EDEN PROJELERİ İSTİŞARE ETTİK”

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un dönüşüm sürecinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Çorum’daki projeleri istişare ettiklerini söyledi.

Aşgın açıklamasında, “Başta ülkemizde 25 yılda hayata geçen tüm projelerin baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimizle ilgili tüm taleplerimize olumlu bakarak yanımızda olan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere ziyaretimizde şehrimizde devam eden projelerimizi de istişare ettiğimiz kıymetli Bakan Yardımcımız ve Başkanımıza misafirperverlikleri ve samimi destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Aşgın’ın Ankara ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı da yer aldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR