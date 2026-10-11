Çorum’da bir apartman dairesine kimliği pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda dairenin camları hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Emek 1. Sokak’ta bulunan üç katlı apartmanın son katında bulunan boş daireye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan saldırıda daire camları ve bina duvarında hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, sokakta çok sayıda boş kartuş tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.