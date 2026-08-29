AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Çorum’a toplam 205 doktor kadrosu ayrıldığını açıkladı. Kaya’nın verdiği bilgilere göre, tahsis edilen kadroların 177’si tabip, 28’i ise uzman tabiplerden oluşuyor. Doktor kadroları Çorum merkez başta olmak üzere 13 ilçeye dağıtıldı.

İLÇELERE DE DOKTOR TAKVİYESİ

Yeni kadro kapsamında Çorum il merkezine 90 doktor ayrılırken, Alaca’ya 12, Bayat’a 10, Boğazkale’ye 1, Dodurga’ya 3, İskilip’e 11, Kargı’ya 8, Laçin’e 1, Mecitözü’ne 6, Oğuzlar’a 7, Ortaköy’e 2, Osmancık’a 24, Sungurlu’ya 27 ve Uğurludağ’a 3 doktor kadrosu tahsis edildi.

Uzman tabip kadroları ise Acil Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Anatomi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji ve Üroloji branşlarında oluşturuldu.

ÇORUM MERKEZE 90 DOKTOR

Çorum il merkezindeki sağlık kuruluşlarına ayrılan 90 doktor kadrosunun 83’ünü tabip, 7’sini ise uzman tabip kadrosu oluşturuyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni kadro dağılımında en fazla takviye alan sağlık kuruluşu oldu. Hastaneye 48 tabibin yanı sıra Acil Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Gastroenteroloji branşlarında birer uzman tabip olmak üzere toplam 53 doktor kadrosu tahsis edildi.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne 6 tabip, Hitit Üniversitesi’ne Anatomi ve Fizyoloji branşlarında birer uzman tabip, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’ne 5 tabip ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne 3 tabip kadrosu ayrıldı.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne 15, Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na 4, 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na 1 ve Merkez 15 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na da 1 tabip kadrosu tahsis edildi.

“ÇORUM’UMUZA HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, doktor kadrolarının Çorum’a kazandırılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

Kaya, “Bu önemli kadroların şehrimize kazandırılmasındaki güçlü destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çorum’umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.